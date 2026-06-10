Spagna, il Papa con i piloti sul volo Madrid-Barcellona: il messaggio ai passeggeri

Ieri Papa Leone XIV ha preso posto nella cabina di pilotaggio insieme ai piloti durante un breve volo da Madrid a Barcellona, nell’ambito della sua visita apostolica in Spagna. Il Papa ha anche trasmesso un messaggio dall’interfono dei piloti verso i passeggeri presenti a bordo. La visita di una settimana di Leone XIV in Spagna è la prima di un Papa in 15 anni in un paese europeo un tempo fortemente cattolico che, come molti altri, ha vissuto tendenze di secolarizzazione. Giovedì il papa prenderà un altro volo, questa volta diretto alle Isole Canarie, dove visiterà Gran Canaria e Tenerife.

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