Energia, Schlein al governo: “Su rinnovabili noi disponibili a dare una mano”

“Oggi ho sentito la presidente del Consiglio dire che la produzione industriale continua a crescere. Evidentemente non si è accorta che nei suoi tre anni e mezzo di governo la produzione industriale è calata” sono le parole della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a margine della cerimonia di intitolazione all’ex ministra Valeria Fedeli del circolo PD di Monteverde a Roma. La leader dem ha commentato così l’intervento di Meloni all’Assemblea Confcommercio di oggi. “L’Italia deve ricominciare a crescere” prosegue Schlein, “deve produrre e tornare competitiva. La prima questione su cui bisogna intervenire è il costo dell’energia. Dobbiamo investire di più, come fatto da altri paesi, sull’energia pulita e rinnovabile. E se oggi abbiamo qualche margine in più per le regole europee bisogna fare ciò che il governo per guerra ideologica alle rinnovabili non ha fatto in questi quattro anni. Noi come opposizioni siamo disponibili a dare una mano su questo. Cioè a dire cosa bisogna fare per ridurre il costo delle energie e delle bollette. Cosa che darebbe al paese lo slancio per crescere”.