Papa Leone XIV scherza: “Penso che i giovani preferirebbero vedere Bad Bunny piuttosto che me”

Papa Leone XIV, in viaggio verso Madrid, parla dei giovani e scherza su un altro grande personaggio internazionale che in questi giorni si trova nella capitale spagnola, il cantante portoricano Bad Bunny. “Se i giovani si trovassero di fronte alla domanda: ‘Vuoi andare a vedere Bad Bunny o il Papa?’, penso che molti andrebbero a vedere Bad Bunny. Ma penso che andrebbero anche a vedere il Papa. E anche questo la dice lunga, capisci”, dice il Pontefice parlando con i giornalisti sull’aereo. A una cronista che gli chiede se tifa Real Madrid o Barcellona, Leone risponde: “Il Papa tifa per tutte le squadre ma Prevost tifa per il Real Madrid”.
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