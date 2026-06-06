India, maxi protesta del Cockroach Janata Party: il movimento degli ‘scarafaggi’

Centinaia di sostenitori del Cockroach Janata Party si sono riversati nelle strade di Nuova Delhi, in India, indossando maschere a forma di scarafaggio, per protestare contro il governo di Narendra Modi. Il movimento, nato sui social, ha attirato milioni di persone in tutto il Paese e piano piano si sta facendo spazio nel panorama politico indiano. Tuttavia ha diverse sfide da gestire, in primis riuscire a non spegnersi sul nascere. Negli ultimi dieci anni, infatti, le autorità hanno cercato di reprimere le proteste e il dissenso contro il governo di Modi.