Carburanti, Urso: “Taglio delle accise continua in modo modulare per famiglie e imprese”

Nel decreto per il taglio delle accise sui carburanti “c’è quello che era previsto: cioè che si utilizzassero le risorse per continuare nel taglio delle accise in modo modulare, così che si possa rispondere alle esigenze delle nostre imprese e delle nostre famiglie. Il prezzo dei carburanti è costantemente in discesa sotto i 2 euro. Noi proseguiremo con questa politica di responsabilità e anche di cautela per ridurre per quanto possibile l’impatto sulle famiglie, sui lavoratori, sull’impresa e l’impatto ovviamente sull’inflazione generale”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine al 55° convegno nazionale dal titolo “People – La nostra promessa di futuro”, che si chiude oggi a Rapallo.