Vannacci, bagno di folla all’Eur per il primo evento romano di Futuro Nazionale

Roberto Vannacci alla prova del primo evento a Roma del suo partito, Futuro Nazionale. Nel quartiere capitolino dell’Eur il generale sceglie il Salone delle Fontane per lanciare “La mia patria è un’idea”. Un evento incentrato sulle idee di nazione, patria e identità che è anche un modo per incontrare i suoi potenziali elettori dopo giorni in cui i sondaggi danno FN intorno al 4% nazionale.

Dopo una conferenza stampa in cui affronta temi come remigrazione, energia, sanzioni, alleanze, Ue e il caso Pozzolo (non presente all’evento), attraversa il salone principale facendosi largo a fatica tra i sostenitori. La sala è stracolma di fan che gli chiedono una foto, un abbraccio o anche solo una stretta di mano. Il salone è un tripudio di bandiere tricolori, striscioni e cori per il generale. Cantato l’inno di Mameli con la mano sul petto, la sala esplode in un applauso e l’evento può cominciare.

Nella conferenza stampa prima del bagno di folla Vannacci sottolinea la crescita del suo partito e dichiara: “Siamo a 90mila iscritti. La paura fa 90, parlano tutti di noi”.