Dua Lipa e Callum Turner sposi, a Palermo e Bagheria i preparativi per la festa di matrimonio

Palermo e Bagheria si preparano per ospitare la festa di matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner, in programma venerdì 5 e sabato 6 giugno. Operai e personale di sicurezza sono al lavoro sia alla Galleria d’Arte Moderna di Palermo, dove secondo i media locali è previsto un cocktail per venerdì, sia a Villa Valguarnera a Bagheria (villa barocca del XVIII secolo utilizzata come location per film, serie tv e spot pubblicitari), dove dovrebbe svolgersi la celebrazione principale. La popstar e l’attore si sono sposati il 31 maggio scorso all’Old Marylebone Town Hall di Londra, con rito civile.