Dua Lipa e Callum Turner, matrimonio a sorpresa a Londra

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati. La popstar e l’attore hanno detto il fatidico sì domenica a Londra, all’Old Marylebone Town Hall. Un matrimonio civile riservato ad amici stretti e familiari a cui dovrebbe seguire un grande party a Palermo. Le foto, subito diventate virali sul web, mostrano la cantante britannica con indosso un completo di Schiaparelli e un cappello firmato Stephen Jones Millinery, fa sapere Vogue Italia. Il marito, invece, ha optato per un abito Ferragamo.

Secondo l’indiscrezione data ad aprile dal Giornale di Sicilia, Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto Palermo come location della loro festa di matrimonio, prevista dal 5 al 7 settembre 2026. La coppia era già stata in città la scorsa estate con la cantante che si era innamorata del capoluogo siciliano. “Palermo in my heart”, aveva scritto in un post su Instagram.