Iran, nuovi lanci di missili e droni contro il Kuwait mentre proseguono i colloqui con gli Stati Uniti

L’esercito americano ha reso noto che l’Iran ha lanciato missili contro il Kuwait e il Bahrein che hanno fallito o sono stati abbattuti, e che in risposta gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi su una struttura iraniana. I due missili lanciati contro il Kuwait sono andati in pezzi lungo il percorso, mentre le forze statunitensi e del Bahrein intercettavano i missili puntati sul Bahrein. Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato di aver risposto con attacchi contro una stazione militare iraniana di controllo a terra sull’isola di Qeshm nello Stretto di Hormuz. La Guardia rivoluzionaria paramilitare iraniana ha affermato di aver preso di mira il quartier generale della quinta flotta della marina americana in Bahrein e un altro paese nel suo attacco, senza nominare il Kuwait. Ha affermato di aver lanciato il suo attacco in risposta al lancio di un missile da parte degli Stati Uniti che ha colpito la sala macchine di un’altra petroliera che cercava di raggiungere l’Iran nonostante il blocco statunitense. Gli attacchi sono avvenuti dopo che l’Iran ha smesso di comunicare con i mediatori sull’estensione del cessate il fuoco nella guerra con gli Stati Uniti e Israele. Il presidente Donald Trump ha affermato che i colloqui continuano.