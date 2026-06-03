Iran, attacchi nella notte: raid Usa su Qeshm – La diretta

Mentre proseguono i tentativi della diplomazia, non si fermano gli attacchi in Iran né le risposte del regime. Ci sono stati attacchi reciproci nella notte fra Iran e Stati Uniti. L’Iran, secondo quanto riferito dall’esercito Usa, ha lanciato missili contro Kuwait e Bahrain, che secondo gli Usa sono stati bloccati o non hanno raggiunto il bersaglio, mentre Washington dal canto suo ha lanciato attacchi contro una stazione di controllo militare terrestre iraniana sull’isola di Qeshm, nello Stretto di Hormuz.
Secondo la versione fornita dal Centcom Usa, i due missili lanciati da Teheran contro il Kuwait si sono disintegrati in volo, mentre le forze di Usa e Bahrain hanno intercettato i missili diretti verso questo Paese.
Gli attacchi sono avvenuti dopo che l’Iran, secondo quanto riportato da due agenzie di stampa iraniane, ha interrotto le comunicazioni con i mediatori sull’estensione del cessate il fuoco nella guerra con gli Stati Uniti e Israele. Il presidente Usa Donald Trump ha contestato l’affermazione e ha dichiarato che i colloqui stanno proseguendo. Le notizie delle agenzie di stampa iraniane Fars e Tasnim, entrambe ritenute vicine ai Pasdaran, sono arrivate mentre le tensioni si inasprivano nella guerra di Israele in Libano contro Hezbollah, milizia sostenuta dall’Iran. I conflitti sono diventati sempre più intrecciati, poiché l’Iran insiste che qualsiasi potenziale tregua nella guerra in Iran debba anche porre fine ai combattimenti in Libano. Israele e gli Stati Uniti sostengono invece che i combattimenti in Libano siano separati dai negoziati sulla guerra in Iran.
L’artiglieria di Israele ha preso di mira la città di Blat, nel distretto di Marjayoun, nel sud del Libano. Lo riferisce Al-Jazeera, aggiungendo che poco fa si è udita una forte esplosione nella vicina città di Dibbine, sempre nel sud del Libano.
Il Kuwait ha annunciato di aver sospeso i voli commerciali dopo che un attacco iraniano con droni e missili ha colpito l’aeroporto internazionale del Paese, ferendo diverse persone. Il portavoce del Ministero della Difesa, il generale di brigata Saud Abdulaziz Al-Otaibi, ha affermato che “diversi droni ostili” hanno preso di mira il terminal passeggeri dell’aeroporto internazionale del Kuwait, danneggiando gravemente l’edificio e ferendo diverse persone”. Secondo quanto riferito dall’autorità del Kuwait per l’aviazione civile, droni e missili iraniani hanno preso di mira il terminal 1 dello scalo e i voli sono stati sospesi e dirottati su aeroporti alternativi fino a nuovo avviso.
L’attacco è giunto dopo che martedì sera l’Iran e gli Stati Uniti si sono scambiati attacchi missilistici: l’esercito Usa ha dichiarato di aver lanciato attacchi contro una struttura militare iraniana sull’isola di Qeshm, nello Stretto di Hormuz, in risposta al lancio di missili iraniani contro Kuwait e il Bahrein; Teheran, dal canto suo, ha riferito di avere lanciato i raid come risposta al lancio da parte degli Stati Uniti di un missile nella sala macchine di una petroliera, battente bandiera del Botswana, che cercava di raggiungere l’Iran nonostante il blocco statunitense.
“Gli americani hanno dimostrato di capire meglio il linguaggio dei missili che quello dei diplomatici”. Lo scrive su X Ebrahim Rezaei, portavoce della Commissione sicurezza nazionale e politica estera del Parlamento iraniano. “I ragazzi della Marina e delle Forze Aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche sono davvero infuriati”, ha aggiunto.
A proposito della petroliera, la versione fornita dal Comando centrale Usa Centcom è che le forze Usa hanno applicato “misure di blocco contro la M/T Lexie, battente bandiera del Botswana, mentre transitava in acque internazionali verso l’isola di Kharg” e “un velivolo Usa ha neutralizzato l’imbarcazione lanciando un missile Hellfire nella sala macchine della nave” dopo che “l’equipaggio della nave ha ignorato ripetuti avvertimenti, non ottemperando alle direttive delle forze statunitensi più volte nell’arco di 24 ore”. Gli Usa hanno inoltre smentito la versione dei Pasdaran secondo cui avrebbero colpito con missili e droni il quartier generale della Quinta Flotta Usa in Bahrain e una base americana nella regione: è “falso”, ha scritto il Centcom, aggiungendo che “tutti gli attacchi iraniani contro le forze americane sono falliti”.
I Guardiani della rivoluzione hanno dichiarato di aver preso di mira il quartier generale della Quinta Flotta della Marina degli Stati Uniti in Bahrein e un altro Paese nel loro attacco, senza nominare il Kuwait. Secondo quanto riferito dai Pasdaran, l’Iran ha lanciato l’attacco in risposta al lancio da parte degli Stati Uniti di un missile nella sala macchine di una petroliera, battente bandiera del Botswana, che cercava di raggiungere l’Iran nonostante il blocco statunitense. “Avevamo già avvertito che in caso di aggressione la risposta sarebbe stata diversa e più severa, e abbiamo agito di conseguenza”, ha dichiarato la Guardia rivoluzionaria nel suo comunicato.