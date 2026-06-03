Iran, attacchi nella notte: raid Usa su Qeshm – La diretta

Mentre proseguono i tentativi della diplomazia, non si fermano gli attacchi in Iran né le risposte del regime. Ci sono stati attacchi reciproci nella notte fra Iran e Stati Uniti. L’Iran, secondo quanto riferito dall’esercito Usa, ha lanciato missili contro Kuwait e Bahrain, che secondo gli Usa sono stati bloccati o non hanno raggiunto il bersaglio, mentre Washington dal canto suo ha lanciato attacchi contro una stazione di controllo militare terrestre iraniana sull’isola di Qeshm, nello Stretto di Hormuz.

Secondo la versione fornita dal Centcom Usa, i due missili lanciati da Teheran contro il Kuwait si sono disintegrati in volo, mentre le forze di Usa e Bahrain hanno intercettato i missili diretti verso questo Paese.

Gli attacchi sono avvenuti dopo che l’Iran, secondo quanto riportato da due agenzie di stampa iraniane, ha interrotto le comunicazioni con i mediatori sull’estensione del cessate il fuoco nella guerra con gli Stati Uniti e Israele. Il presidente Usa Donald Trump ha contestato l’affermazione e ha dichiarato che i colloqui stanno proseguendo. Le notizie delle agenzie di stampa iraniane Fars e Tasnim, entrambe ritenute vicine ai Pasdaran, sono arrivate mentre le tensioni si inasprivano nella guerra di Israele in Libano contro Hezbollah, milizia sostenuta dall’Iran. I conflitti sono diventati sempre più intrecciati, poiché l’Iran insiste che qualsiasi potenziale tregua nella guerra in Iran debba anche porre fine ai combattimenti in Libano. Israele e gli Stati Uniti sostengono invece che i combattimenti in Libano siano separati dai negoziati sulla guerra in Iran.