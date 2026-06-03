Giappone, la tempesta tropicale Jangmi scarica forti piogge su Tokyo

I residenti di Tokyo hanno affrontato forti piogge e forti venti mentre una tempesta tropicale si avvicinava al Giappone centro-orientale. Le forti piogge hanno già paralizzato il traffico stradale in città, centinaia di voli sono stati cancellati e i servizi ferroviari sono stati sospesi o ritardati. Secondo la Tokyo Electric Power Company Holdings, che serve la regione della capitale, più di 5.000 case hanno perso la corrente. Nel centro di Tokyo, ai residenti vicino al fiume Zenpukuji è stato consigliato di rifugiarsi. Le riprese televisive mostravano l’acqua gonfia e fangosa sul punto di straripare. La tempesta tropicale Jangmi si trovava a est della città di Shima e si stava muovendo verso nord-est intorno a metà mattinata, con venti massimi sostenuti di 90 km/h (55 mph), ha detto l’Agenzia meteorologica giapponese. L’agenzia ha emesso l’allerta di alluvioni di massimo livello in una serie di aree del Giappone centrale e orientale, esortando le persone che vivono lungo i fiumi e nelle aree vulnerabili a spostarsi su terreni più elevati per sicurezza.