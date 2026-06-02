Ucraina, distruzione a Dnipro dopo gli attacchi russi nella notte

La Russia ha attaccato l’Ucraina con una raffica di missili e droni durante la notte: Mosca ha lanciato 73 missili e 656 droni in tutta l’Ucraina, secondo l’aeronautica militare del Paese, con gli obiettivi principali tra cui Kiev, la città centrale di Dnipro e le città orientali di Poltava, Kharkiv e Zaporizhzhia. Le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto 40 missili e 602 droni. Sono stati registrati colpi di 30 missili balistici, tre missili da crociera e 33 droni in almeno 38 località. I detriti dei droni distrutti sono caduti in 15 punti, ha detto l’aeronautica. Almeno quattro persone sono state uccise a Kiev e 58 persone sono rimaste ferite, tra cui tre bambini, ha riferito il servizio di emergenza statale ucraino in una dichiarazione su Telegram. Nella regione centrale di Dnipropetrovsk, almeno sei persone sono state uccise e altre 36 ferite dopo che gli attacchi russi hanno colpito la città di Dnipro, secondo il servizio di emergenza. Un secondo attacco appena i primi soccorritori sono arrivati ​​​​sulla scena ha ucciso un soccorritore. A Kharkiv almeno 14 persone sono rimaste ferite e case e automobili sono state danneggiate.