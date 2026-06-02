Perù, il rituale degli sciamani per i candidati alla presidenza

Gli sciamani peruviani si sono riuniti lunedì per eseguire un rituale per i due contendenti in lizza per la presidenza del Paese. Keiko Fujimori e Roberto Sanchez si daranno battaglia per diventare leader del Paese al ballottaggio del 7 giugno, dopo essere avanzati al primo turno delle elezioni di aprile. Gli sciamani, riunitisi sulla costa nel distretto di Chorrilos, hanno mostrato i ritratti dei due candidati vicini nei sondaggi. La deputata Fujimori, 50 anni, figlia del defunto presidente Alberto Fujimori e candidata per la Fuerza Popular, ha raccolto al primo turno 2,8 milioni di voti, pari al 17,19% del totale. Ha raggiunto il ballottaggio presidenziale per la quarta volta. Sanchez, del partito Juntos por el Perú ed ex ministro del Commercio estero sotto l’ex presidente Pedro Castillo, ha ottenuto 2 milioni di voti, pari al 12,03%.