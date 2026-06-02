Iran, Netanyahu: "Chi trama contro Israele fallirà, regime Teheran cadrà”.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che chiunque complotti “il male contro Israele” fallirà. Netanyahu è intervenuto alla cerimonia di giuramento del nuovo capo del Mossad a Tel Aviv. Ha parlato dell’Iran, dicendo che ha già pagato un “prezzo pesante”, aggiungendo che “le fondamenta di questo regime di terrore in Iran sono state incrinate. Non tornerà ad essere quello che era, e vi dico, la sua fine è quella di cadere”. Roman Gofman è stato nominato nuovo direttore del servizio di intelligence israeliano Mossad. Sostituirà il capo uscente David Barnea e assumerà il ruolo il 2 luglio 2026, con un mandato di cinque anni.