Hawaii, accusato di tre omicidi efferati: il giudice ordina la perizia psichiatrica

Jacob Baker, 36 anni, accusato di omicidio per la morte di due uomini di 69 anni e di un uomo di 79 anni, è comparso in tribunale dove un giudice ha accolto la richiesta della difesa affinché Baker si sottoponga a un esame di idoneità mentale. L’uomo è accusato dell’omicidio di tre uomini sulla Big Island delle Hawaii, uccisi in modo “particolarmente atroce e crudele”, come hanno affermato i pm. Secondo una denuncia penale, gli omicidi sarebbero stati di “eccezionale depravazione”. Robert Shine, 69 anni, è stato trovato morto la settimana scorsa immerso in una vasca di cemento. Il corpo di un uomo di 79 anni è stato scoperto invece il giorno dopo, a poche centinaia di metri di distanza. Il giorno successivo la polizia ha trovato John Carse, 69 anni, morto in una proprietà a 31 chilometri da dove si trovavano gli altri due corpi. La polizia ha arrestato Baker la scorsa settimana, a seguito di una caccia all’uomo nella vasta isola.