2 giugno, Meloni: “E’ una festa di riconoscenza e responsabilità”

“Io penso che questa sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l’ha costruito prima di noi, con grandi storie e con piccoli gesti quotidiani, con piccole scelte di ciascuno. E di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando in via dei Fori Imperiali prima di raggiungere le tribune dove assisterà alla parata militare per la festa della Repubblica.