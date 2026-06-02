2 giugno, Marchesano (Gdf): "La Finanza insostituibile presidio di sicurezza"

“Ottanta anni al servizio del Paese. La Guardia di Finanza è una moderna forza di polizia che, grazie all’impegno quotidiano di donne e uomini al servizio del Paese, consente ai cittadini onesti e alle imprese di poter contare sul Corpo come un sicuro e valido punto di riferimento nel contrasto di varie forme di illegalità”. Così a LaPresse il Tenente colonnello della Guardia di finanza Teresa Marchesano, a margine della parata militare del 2 giugno. “La Guardia di Finanza in particolare è un insostituibile presidio di sicurezza economico-finanziaria per la collettività nell’affermare i principi di legalità, giustizia e sicurezza. Tutela le entrate e le uscite dello Stato, contrasta la criminalità economico-finanziaria e – con le forze armate e le altre forze di polizia – concorre alla sicurezza del Paese”, conclude Marchesano, augurando “buona Festa della Repubblica a tutti gli italiani”.