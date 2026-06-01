Iran, sirene suonano a Kuwait City dopo gli attacchi Usa contro siti militari iraniani

Lunedì si sono sentite sirene ed esplosioni della difesa aerea su Kuwait City. Il Kuwait ha annunciato che le sue difese aeree avevano aperto il fuoco per intercettare uno sbarramento in arrivo di droni e missili iraniani. Gli Stati Uniti hanno bombardato i siti di controllo radar e droni iraniani in Iran dopo che Teheran ha abbattuto un drone americano MQ-1 Predator. L’Iran ha ammesso di aver lanciato un attacco di ritorsione senza specificare dove. Questi attacchi riflettono la fragilità di un cessate il fuoco durato settimane nella guerra con l’Iran, che ha visto ripetuti attacchi anche mentre i funzionari americani e iraniani cercavano di negoziare un accordo per estenderlo. Nel frattempo l’Iran ha mantenuto la sua stretta soffocante sullo Stretto di Hormuz, interrompendo le forniture energetiche globali poiché un quinto di tutto il petrolio e il gas naturale scambiati una volta passava attraverso la stretta bocca del Golfo Persico.