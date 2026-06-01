Iran, Trump: “Teheran vuole raggiungere un accordo, sarà buono per noi e gli Alleati”. Raid Usa su siti militati. Droni sul Kuwait – La diretta

Iran, le notizie di oggi lunedì 1 giugno

Questo fine settimana, gli Stati Uniti hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk, in Iran, e sull’isola di Qeshm, rende noto il Comando Centrale. in Kuwait intercettati droni di Teheran. Trump attacca la Cnn: “Da emittente ancora fake: accordo dice Iran non avrà armi nucleari”