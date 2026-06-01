Iran, Trump: “Teheran vuole raggiungere un accordo, sarà buono per noi e gli Alleati”. Raid Usa su siti militati. Droni sul Kuwait – La diretta

Il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha lanciato un appello urgente a Israele e a Hezbollah affinché tornino al cessate il fuoco. “La continua avanzata dell’esercito israeliano nel Libano meridionale è motivo di grande preoccupazione”, ha dichiarato Wadephul, a margine della sua visita alle Nazioni Unite a New York. Secondo Wadephul, Israele deve proteggere i civili e le infrastrutture civili nelle sue azioni contro Hezbollah. “Qualsiasi ulteriore escalation aggraverà la situazione già tesa e innescherà nuove ondate di sfollamento in Libano”, ha sottolineato il ministro degli Esteri tedesco.
“Il cessate il fuoco in Libano è parte integrante di qualsiasi accordo definitivo per porre fine alla guerra”. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, citato dall’agenzia Irna. Secondo Baghaei il Libano si assistendo a un “crimine senza precedenti” da parte di Israele.
L’Iran ha accusato l’Unione Europea di “indignazione morale selettiva” dopo la dichiarazione di Bruxelles che “incolpa” Teheran per aver “esercitato il suo diritto all’autodifesa contro l’aggressione statunitense lanciata da basi nei paesi vicini”. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei. “L’Iran deve rimanere fedele allo stato di diritto e ai principi della Carta delle Nazioni Unite che da tempo dichiara di difendere”, ha aggiunto. “Gli attacchi iraniani contro le basi e le infrastrutture utilizzate per lanciare attacchi illegali contro l’Iran sono un legittimo esercizio di autodifesa. Gli Stati hanno l’obbligo legale di non permettere che il loro territorio o le loro infrastrutture vengano utilizzate per invadere altri Paesi”.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz in una dichiarazione congiunta hanno reso noti di aver dato istruzioni all’Idf di colpire obiettivi di Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut.”A seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco in Libano da parte dell’organizzazione terroristica Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e il Ministro della Difesa Israel Katz hanno incaricato le Forze di Difesa Israeliane di colpire obiettivi terroristici nel quartiere di Dahiyeh a Beirut”, si legge nella nota.
La Lega Araba in un post sui social del presidente Aboul Gheit ha condannato “con la massima fermezza” la “brutale aggressione israeliana” nei confronti del Libano chiedendo l’immediata cessazione delle ostilità.
“La questione di Hormuz ci preoccupa tutti quanti. E’ importante che si raggiunga un accordo il prima possibile per scongiurare nuovi aumenti del petrolio, poi c’è il tema dei fertilizzanti con conseguenze sul nostro paese e su quelli africani, cosa che provocherebbe flussi migratori”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a ‘Morning News’ su Canale 5.
Teheran apporterà modifiche alla bozza di Memorandum d’intesa per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti. Lo riporta l’agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim, che cita una fonte anonima. Indiscrezioni che fanno seguito alle notizie secondo cui il presidente statunitense Donald Trump avrebbe inviato all’Iran una proposta di intesa inasprita rispetto alle concessioni iraniane. Pur riconoscendo la nuova proposta più rigida ricevuta dall’Iran, l’agenzia Tasnim afferma che gli scambi sul testo “sono in corso, con entrambe le parti che propongono regolarmente emendamenti”.
Un soldato delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) è rimasto ucciso e altri tre feriti in un attacco di droni di Hezbollah avvenuto nella notte nel sud del Libano. Lo ha annunciato lo stesso esercito israeliano. Il soldato ucciso è stato identificato come il sergente maggiore Adam Tzarfati, 20 anni. Intorno all’una di notte un drone carico di esplosivo, lanciato da Hezbollah, ha colpito un sito nella città di Yohmor, nel sud del Libano, vicino al Castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane.
Il Libano sta affrontando una “feroce e riprovevole aggressione” da parte di Israele. Lo ha scritto sui social media il presidente libanese, Joseph Aoun. Il leader di Beirut ha aggiunto di voler agire per “porre fine alle sofferenze dei libanesi” e “in particolare” di coloro che vivono nella parte meridionale del paese
Un razzo lanciato da Hezbollah dal Libano verso il nord di Israele è stato intercettato. Lo hanno reso noto le Forze di difesa israeliane. Un missile intercettore è stato lanciato anche contro un presunto drone di Hezbollah sopra l’area di Kiryat Shmona. L’Idf ha spiegato che i risultati dell’intercettazione sono in fase di valutazione
“L’Iran vuole davvero raggiungere un accordo, e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti e per chi è con noi. Ma i Democratici, e vari Repubblicani apparentemente antipatriottici, non capiscono che per me è molto più difficile svolgere correttamente il mio lavoro e negoziare, quando i politicanti continuano a “cinguettare” negativamente, a livelli mai visti prima, ripetutamente, che dovrei muovermi più velocemente, o più lentamente, o entrare in guerra, o non entrare in guerra, o qualsiasi altra cosa? State tranquilli e rilassatevi, alla fine andrà tutto bene – come sempre!”. Lo ha affermato su Truth il presidente americano, Donald Trump.
I prezzi del petrolio sono aumentati e le borse di Giappone e Corea del Sud hanno raggiunto nuovi massimi storici, spinte dall’entusiasmo per il boom dell’intelligenza artificiale, mentre gli investitori attendono una decisione sulla proroga del cessate il fuoco nella guerra con l’Iran. Nel frattempo, proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran, anche sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, una via navigabile fondamentale per il transito globale di petrolio e gas naturale. Il Nikkei 225 di Tokyo ha superato per la prima volta quota 67.000, mentre il Kospi di Seul ha toccato il suo massimo storico, superando gli 8.800 punti. I futures statunitensi sono in leggero rialzo, dopo che Wall Street venerdì ha fatto registrare nuovi record, con l’indice di riferimento S&P 500 che ha guadagnato lo 0,2%, registrando il settimo rialzo consecutivo. Il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,7%, mentre il Nasdaq Composite, a forte componente tecnologica, ha guadagnato lo 0,2%.
Lo Stato Maggiore dell’Esercito kuwaitiano ha annunciato che le sue difese aeree “stanno attualmente contrastando attacchi missilistici e di droni ostili”. Lo rende noto Al Jazeera. Se si sentono rumori di esplosioni, sono il risultato dell’intercettazione dei proiettili da parte delle difese aeree, ha aggiunto l’esercito.
Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha annunciato che la sua Forza Aerospaziale ha colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull’isola di Sirik, nella provincia di Hormozgan, affermando che tutti gli obiettivi prestabiliti sono stati distrutti. Lo scrive su X l’agenzia iraniana Mehr. In una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio stampa, l’IRGC ha affermato che, poche ore dopo l’attacco militare statunitense alla torre di comunicazione sull’isola di Sirik, i caccia della Forza Aerospaziale dell’IRGC hanno preso di mira la base di partenza e portato a termine l’operazione con successo.La Forza Aerospaziale dell’IRGC ha quindi lanciato un avvertimento diretto: “se l’aggressione dovesse ripetersi, la risposta sarà di portata e natura completamente diverse, e la piena responsabilità di qualsiasi escalation ricadrà sugli Stati Uniti”.L’isola di Sirik si trova nella provincia di Hormozgan, nell’Iran meridionale, vicino allo Stretto di Hormuz.
Questo fine settimana, gli Stati Uniti hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk, in Iran, e sull’isola di Qeshm. Lo rende noto il Comando Centrale (CentCom) su X. Gli attacchi, mirati e controllati, si sono svolti sabato e domenica in risposta alle aggressive azioni iraniane, tra cui l’abbattimento di un drone statunitense MQ-1 che operava su acque internazionali. I caccia statunitensi hanno risposto prontamente eliminando le difese aeree iraniane, una stazione di controllo a terra e due droni d’attacco che rappresentavano una chiara minaccia per le navi intransito nelle acque regionali. Nessun militare americano è rimasto ferito. Il CENTCOM continuerà a proteggere le risorse e gli interessi degli Stati Uniti in risposta all’ingiustificata aggressione iraniana durante il cessate il fuoco in corso.