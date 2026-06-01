Gaza, attacco israeliano nell'area del porto: due morti e dieci feriti

Due persone sono state uccise e almeno 10 ferite a seguito di un attacco che ha colpito domenica un’area del porto di Gaza City. Non c’è stato alcun commento immediato da parte dell’esercito israeliano. Resta in vigore un fragile cessate il fuoco tra Israele e il gruppo militante palestinese Hamas a Gaza. Quando il cessate il fuoco è entrato in vigore, Israele ha ritirato le truppe in una zona cuscinetto delimitata da una linea gialla, dandogli il controllo di poco più della metà della striscia. Secondo l’accordo, le forze israeliane dovrebbero completare un ritiro più completo, anche se non esiste una tempistica per questo. Il diplomatico sostenuto dagli Stati Uniti che supervisiona la tregua afferma che i progressi sono bloccati sul punto critico centrale del disarmo di Hamas, su cui dipendono tutte le altre questioni, compresi il ritiro israeliano e la ricostruzione. Nel frattempo, Israele ha ampliato il controllo su ulteriore territorio a Gaza. Entrambe le parti hanno accusato l’altra di aver violato il cessate il fuoco. Da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco, più di 900 persone sono state uccise a Gaza – dozzine di quelle vicine o oltre la linea gialla. Il ministero non dice quanti siano militanti, ma tra le vittime ci sono uomini e bambini disarmati.