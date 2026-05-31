Parigi, scontri dopo la vittoria del Psg in Champions: 45 arresti

La polizia di Parigi ha arrestato 45 persone a seguito dei violenti scontri avvenuti a margine della finale di Champions League tra Psg e Arsenal, giocata a Istambul e vinta dai francesi. Un gruppo di ultrà ha tentato di assaltare una stazione di polizia. I tifosi hanno iniziato a festeggiare subito dopo il fischio finale della partita decisa ai rigori. Migliaia di persone hanno marciato lungo i viali vicino all’Arco di Trionfo, e alcune di loro hanno acceso razzi. Circa 20.000 persone si sono radunate sugli Champs-Élysées, con la polizia che ha faticato per contenere la folla. La prefettura di polizia di Parigi ha affermato che gruppi più piccoli hanno causato disordini in varie località, con alcuni negozi vandalizzati e appiccati incendi. Sono state date alle fiamme anche delle automobili, e un agente di polizia è rimasto ferito. La tangenziale principale che circonda Parigi è stata bloccata dalla folla prima che la polizia la disperdesse. Una panetteria e un ristorante sono stati danneggiati.