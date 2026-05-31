Colombia, il presidente uscente Petro va a votare

Seggi aperti dalle 8 alle 16 (ora locale) di domenica in Colombia, cioè dalle 15 alle 23 ora italiana, per le elezioni presidenziali. Oltre 41,2 milioni di elettori, tra cui 1,2 milioni di persone che vivono all’estero, sono chiamati a votare per scegliere chi prenderà le redini del Paese dal presidente uscente Gustavo Petro, al quale la Costituzione non consente di ricandidarsi. Petro è andato a votare poco dopo l’apertura dei seggi a Bogotà. I candidati in lizza sono 14, ma si prospetta nei fatti una corsa a tre. Uno dei tre aspiranti alla carica principali è Ivan Cepeda, 63 anni, che rappresenterà il partito di Petro, Patto storico. Il secondo, emerso fra i principali, è l’avvocato 47enne Abelardo de la Espriella, che si presenta come outsider. La terza è Paloma Valencia, 48 anni, che rappresenta il partito Centro Democratico guidato dall’influente ex presidente Alvaro Uribe.