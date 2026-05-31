Cile, tutti con gli occhi in su per osservare la micro luna blu

Decine di persone si sono riunite in Cile sabato sera per vedere una rara micro luna blu, con i visitatori che hanno preso parte ad osservazioni guidate e attività astronomiche presso un osservatorio a San José de Maipo. Una luna blu si verifica ogni due o tre anni quando una seconda luna piena cade in un singolo mese di calendario. Il 1° maggio ha visto la prima luna piena di questo mese. Una luna blu è anche la luna piena più distante e più piccola dell’anno. Poiché l’orbita della Luna non è un cerchio perfetto, la Luna piena era più lontana dalla Terra del solito, a una distanza di 252.360 miglia (406.135 chilometri), facendola apparire leggermente più piccola e fioca. È l’opposto di una superluna, quando la luna piena si avvicina alla Terra più del normale. La superluna più recente, ad esempio, era a sole 225.130 miglia (362.312 chilometri) di distanza. Per gli osservatori delle stelle in Argentina, Cile, Nuova Zelanda, Australia orientale, parti dell’Antartide e un’infarinatura di altre isole, Antares è temporaneamente scomparsa dietro la luna mentre la microluna blu le passava davanti. Nonostante il nome, la luna blu non sembrava blu. Il termine si riferisce alla rara occorrenza di due lune piene in un solo mese.