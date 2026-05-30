Libano, la città di Nabatiyeh in macerie dopo i raid israeliani

Sabato l’aviazione e l’artiglieria israeliane hanno colpito il sud del Libano. Nella città di Nabatiyeh infuriano i combattimenti contro Hezbollah.

I raid sono avvenuti mentre l’esercito di Tel Aviv emetteva avvisi di evacuazione per più di una dozzina di villaggi all’indomani dei primi colloqui diretti tenuti dopo decenni da funzionari militari libanesi e israeliani al Pentagono.

Le immagini mostrano la distruzione lasciata dagli attacchi aerei: case sventrate, macerie per le strade, automobili incenerite. Tra le vittime, anche una famiglia siriana composta da otto persone, di cui sei bambini.

Le truppe israeliane avanzano da giorni dopo aver attraversato il fiume Litani, che l’esercito di Tel Aviv sta utilizzando come confine de facto.