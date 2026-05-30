Cina, il ritorno sulla Terra della missione spaziale Shenzhou-21

Venerdì sera i tre astronauti della missione cinese Shenzhou-21 sono tornati sulla Terra a bordo della navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-22. I tre hanno riportato con loro una serie di preziosi campioni scientifici, tra cui i tanto attesi embrioni artificiali, destinati a ulteriori ricerche sugli effetti dell’ambiente spaziale sullo sviluppo umano. Inoltre, hanno ottenuto nuovi risultati in una serie di esperimenti scientifici e test tecnologici che coprono la fisica fondamentale della microgravità, la scienza dei materiali spaziali, le scienze della vita spaziali, la medicina aerospaziale e le nuove tecnologie spaziali.

Gli astronauti hanno così concluso un soggiorno di 210 giorni in orbita, stabilendo un nuovo record per la missione con un unico equipaggio più lunga a bordo della stazione spaziale cinese.

Come mostrano le immagini, il Centro di Controllo Aerospaziale di Pechino ha emesso un comando di ritorno tramite la stazione di terra e, in risposta, la capsula orbitale della navicella Shenzhou-22 si è separata dalla capsula di ritorno. Il motore di frenata si è quindi acceso e la capsula di ritorno si è separata da quella di propulsione. I tre astronauti sono atterrati alle 20:11, ora di Pechino, nel sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma della Mongolia Interna.