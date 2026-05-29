Usa, Hegseth si allena sulla USS Boxer a Singapore insieme ai militari

(LaPresse) Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, si è allenato insieme ai militari a bordo della USS Boxer a Singapore, in vista degli incontri diplomatici con leader e rappresentanti internazionali previsti nel fine settimana. Al centro del summit sulla sicurezza più importante dell’Asia ci sono la rapida modernizzazione militare della Cina, la crescente assertività di Pechino nell’Indo-Pacifico e le preoccupazioni degli alleati sulle priorità strategiche degli Stati Uniti nella regione. Lo Shangri-La Dialogue, organizzato dall’International Institute for Strategic Studies, si svolge in un momento di forte tensione internazionale: il Medio Oriente resta instabile dopo nuovi attacchi che minacciano il fragile cessate il fuoco nella guerra con l’Iran, mentre la Russia continua a intensificare l’offensiva in Ucraina. Ad aprire la conferenza sarà il leader vietnamita To Lam con un discorso inaugurale. In seguito sarà invece il turno del capo del Pentagono Pete Hegseth, che illustrerà la strategia dell’amministrazione Trump per l’Indo-Pacifico. Secondo il Pentagono, il discorso del segretario alla Difesa sarà incentrato su un approccio “pragmatico” per proteggere gli interessi strategici e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti nell’area indo-pacifica.