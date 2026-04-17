Usa, Hegseth cita la Bibbia ma si confonde con Pulp Fiction

Il segretario della Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth intendeva certamente invocare la Bibbia, discutendo della missione di salvataggio di un pilota da caccia americano abbattuto in Iran, ma in realtà ha finito per citare Quentin Tarantino. In una preghiera recitata da Hegseth durante una funzione religiosa al Pentagono il 15 aprile, il segretario ha letto un falso versetto biblico tratto dal film di Tarantino del 1994, Pulp Fiction. Si trattava della versione alterata del versetto Ezechiele 25:17, declamata con fervore dal personaggio interpretato nel film da Samuel L. Jackson, prima di uccidere un uomo a colpi di pistola.

Le parole di Hegseth: “Versetto Ezechiele 25:17”

Hegseth ha spiegato ai presenti che quella preghiera veniva recitata durante la missione di Ricerca e Salvataggio in Combattimento (CSAR) denominata ‘Sandy 1’, svoltasi in Iran. “La chiamano CSAR 25:17; credo che l’intento sia quello di richiamare il versetto Ezechiele 25:17“, ha affermato il segretario. Invitando i presenti a pregare insieme a lui, Hegseth ha quindi letto: “Il cammino dell’aviatore abbattuto è assediato da ogni parte dalle iniquità degli egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che, in nome del cameratismo e del dovere, guida i dispersi attraverso la valle delle tenebre, poiché egli è veramente il custode di suo fratello e colui che ritrova i figli perduti. E io mi abbatterò su di voi con grande vendetta e furiosa collera, su coloro che tentano di catturare e distruggere mio fratello; e voi saprete che il mio codice identificativo è Sandy 1, quando la mia vendetta si sarà abbattuta su di voi. Amen”.

Pete Hegseth quotes a fake Bible verse from Pulp Fiction during a Pentagon prayer service:



"The path of the downed aviator is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of camaraderie and duty, shepherd the lost… pic.twitter.com/fBmZ5i09vu — FactPost (@factpostnews) April 16, 2026

La battuta in Pulp Fiction

Il passaggio letto da Hegseth riprendeva in realtà quasi parola per parola la battuta pronunciata da Jules Winnfield, il sicario interpretato da Jackson in ‘Pulp Fiction’: “Il cammino dell’uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che, nel nome della carità e della buona volontà, conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il custode di suo fratello e il cercatore dei fanciulli smarriti. E io mi abbatterò su di te con grande vendetta e furiosa ira contro coloro che tentano di avvelenare e distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è il Signore, quando riverserò la mia vendetta su di te”.

Il vero passaggio della Bibbia

L’errore di Hegseth nella citazione della preghiera è stato notato per la prima volta dal blog su religione e politica A Public Witness. Per ‘Pulp Fiction’, Tarantino ha in realtà tratto il falso versetto dal film giapponese di arti marziali del 1973 Bodyguard Kiba’ (inclusa l’erronea attribuzione a Ezechiele), sostituendo “il Signore” con “Chiba il Bodyguard”. Il vero passaggio di Ezechiele 25:17 nella Bibbia di Re Giacomo, che costituisce una dichiarazione di vendetta divina contro i Filistei, recita così: “E io eseguirò su di loro una grande vendetta con furiosi rimproveri; ed essi sapranno che io sono il Signore, quando riverserò la mia vendetta su di loro”.