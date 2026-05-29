Ucraina, attacco russo su Odessa e sul mar Nero: incendi e feriti

(LaPresse) Nelle prime ore di venerdì 29 maggio un massiccio attacco russo ha colpito Odessa, in Ucraina. Il governatore della regione, Oleh Kiper, ha riferito che le forze di difesa aerea hanno distrutto la maggior parte dei droni in azione e circa 4.000 persone sono rimaste senza elettricità nella zona sud di Odessa. Non ci sono state vittime. L’attacco ha colpito anche tre navi mercantili battenti bandiera di Vanuatu, delle Comore e di Panama, che si stavano muovendo lungo il corridoio marittimo ucraino. Due membri dell’equipaggio sono rimasti feriti.