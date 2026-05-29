Guerra in Ucraina, drone russo colpisce palazzo a Galati in Romania: le notizie di oggi 29 maggio

Nella notte un drone russo ha sorvolato la Romania e si è schiantato sul tetto di un edificio residenziale della città di Galati, al confine con l’Ucraina, provocando due feriti. In risposta, la Romania ha fatto decollare due caccia F-16 e un elicottero IAR 330 SOCAT alle 01:19. “Ho convocato oggi alle 11 il Consiglio supremo di difesa nazionale per discutere le implicazioni del più grave incidente che abbia colpito il territorio nazionale dall’inizio della guerra di aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina. Adotteremo misure proporzionate nei confronti della Federazione Russa”. Lo annuncia su X il presidente della Romania Nicusor Dan. “Il mio pensiero – aggiunge – va innanzitutto ai feriti, alle loro famiglie e ai residenti che hanno vissuto momenti terrificanti nelle proprie case. Li ringrazio per la calma con cui hanno reagito a questa situazione e assicuro loro il pieno sostegno dello Stato rumeno”.

Am avut o convorbire cu Secretarul General @NATO, @SecGenNATO , în urma celui mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Am condamnat ferm această încălcare inacceptabilă a suveranității… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 29, 2026