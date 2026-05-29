Guerra in Ucraina, drone russo colpisce palazzo a Galati in Romania: le notizie di oggi 29 maggio

Nella notte un drone russo ha sorvolato la Romania e si è schiantato sul tetto di un edificio residenziale della città di Galati, al confine con l’Ucraina, provocando due feriti. In risposta, la Romania ha fatto decollare due caccia F-16 e un elicottero IAR 330 SOCAT alle 01:19. “Ho convocato oggi alle 11 il Consiglio supremo di difesa nazionale per discutere le implicazioni del più grave incidente che abbia colpito il territorio nazionale dall’inizio della guerra di aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina. Adotteremo misure proporzionate nei confronti della Federazione Russa”. Lo annuncia su X il presidente della Romania Nicusor Dan. “Il mio pensiero – aggiunge – va innanzitutto ai feriti, alle loro famiglie e ai residenti che hanno vissuto momenti terrificanti nelle proprie case. Li ringrazio per la calma con cui hanno reagito a questa situazione e assicuro loro il pieno sostegno dello Stato rumeno”.
Per quanto riguarda il programma dell’Unione europea Safe per la difesa “abbiamo in totale cinque Stati membri che hanno firmato un accordo di prestito con la Commissione europea: Polonia, Lituania, Croazia, Romania e Belgio. L’Italia non è tra questi”. Lo riferisce un portavoce della Commissione europea nel briefing quotidiano con la stampa.
“È assolutamente necessario intensificare la pressione sulla Russia affinché questa guerra non si protragga o si estenda. Ieri sera, i russi hanno effettuato un attacco deliberato contro la nostra regione meridionale, la regione di Odessa, al confine con la Romania. Si è trattato dell’ennesimo attacco cinico contro infrastrutture civili nelle nostre città e nelle nostre acque, prendendo di mira navi portacontainer”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
“Uno dei droni – essenzialmente l’equivalente di uno ‘shahed’ – ha anche colpito un normale edificio residenziale in Romania”, spiega. “Auguriamo una pronta guarigione ai feriti. Siamo pronti a sostenere la Romania in ogni modo necessario in queste circostanze. Confidiamo che le nuove sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia siano davvero efficaci e che facciano capire alla Russia che i suoi attacchi comportano perdite significative anche per la Russia stessa. Sarebbe giusto. Grazie a tutti coloro che contribuiscono a proteggere la vita”, aggiunge il presidente ucraino.
“L’incursione sconsiderata di droni russi in Romania dimostra ancora una volta la volontà della Russia di inasprire la situazione. La Germania è al fianco dei nostri alleati della Nato. L’incidente sottolinea ancora una volta la necessità di una forte presenza della Nato sul fianco orientale. Siamo pronti a difendere ogni centimetro del territorio alleato”. Lo ha scritto in un messaggio su X il cancelliere tedesco, Friedrich Merz.
“Il comportamento irresponsabile della Russia continua a minacciare la nostra sicurezza collettiva. La nostra risposta è l’unità. Siamo al fianco della Romania. I nostri pensieri sono rivolti a coloro che sono rimasti feriti nell’incidente del drone avvenuto questa notte. Continueremo a rafforzare la difesa dell’Ucraina e dell’Europa nella Nato”. Così in un messaggio su X il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul.
“Qualche giorno fa, ho affermato che, in assenza di dialogo tra l’Unione europea e la Federazione Russa, qualsiasi drone fuori controllo potrebbe portare a un’escalation delle tensioni che potremmo non essere in grado di gestire”. Lo afferma su X il premier slovacco Robert Fico. “In relazione all’incidente del drone – aggiunge -, esprimo la mia piena solidarietà al governo rumeno, invito alla moderazione nel rilasciare dichiarazioni incendiarie e sollecito ancora una volta l’immediata apertura di un dialogo tra l’Unione europea e la Federazione Russa”.
Le forze rumene non sono riuscite ad abbattere il drone russo perché non c’era abbastanza tempo. Lo ha dichiarato il generale di brigata Gheorghe Maxim in una conferenza stampa citata dai media di Bucarest. “Il primo limite che abbiamo è di natura legale, non possiamo aprire il fuoco in modo tale da colpire lo spazio aereo di un paese vicino”, ha spiegato. “Inoltre, per intercettare e colpire un bersaglio aereo è necessario un certo tempo che comporta identificazione, classificazione e ingaggio. I 4 minuti che abbiamo avuto a disposizione sono stati estremamente pochi”, ha aggiunto Maxim. “Abbiamo sistemi di difesa aerea basati a terra che sono stati progettati e realizzati prima del 2023, quando è iniziato questo conflitto con i droni, e la Romania ha una preoccupazione costante nel migliorare questi sistemi. Nel programma Safe sono previste due di queste piattaforme”, ha detto. Il generale romeno di brigata Maxim ha dichiarato che l’incidente “non è un attacco della Russia contro la Romania”, ma che “i rumeni devono capire che la Russia rappresenta una minaccia per la sicurezza dei paesi della regione”. Sebbene la Romania abbia confermato la presenza di frammenti di droni sul proprio territorio in diverse occasioni dall’inizio della guerra nel 2022, tra cui a Galati nell’aprile di quest’anno, nessuno è rimasto ferito in nessuno degli incidenti in cui molti droni sono atterrati in zone remote. Sul posto, dopo lo schianto del drone, sono intervenute polizia e altre agenzie. Galati si trova sul fiume Danubio, vicino ai confini con l’Ucraina e la Moldavia. Secondo l’aeronautica militare ucraina, le forze ucraine hanno abbattuto 217 droni nella notte tra venerdì e sabato. In totale, la Russia ha attaccato con 232 droni e un missile balistico. Gli impatti sono stati registrati in 14 aree, ha precisato l’aeronautica.
“Condanniamo questo atto irresponsabile”. Così il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot l’incursione di un drone russo nel territorio della Romania. Intervistato da France Inter Barrot ha annunciato di aver convocato l’ambasciatore russo in Francia alle 9:45. “I massicci attacchi dello scorso fine settimana contro i civili, le minacce contro i diplomatici francesi ed europei a Mosca e questi nuovi atti irresponsabili sono tutti atti di intimidazione che sono irrilevanti ma in definitiva inutili, poiché non ci distoglieranno in alcun modo dal nostro sostegno alla resistenza ucraina”, ha spiegato.
“Questa notte un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due cittadini sul territorio di uno Stato alleato e membro dell’Unione europea. Un atto gravissimo, che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, continuando a colpire brutalmente civili innocenti, ignorando ogni limite e mettendo a rischio la sicurezza europea”. Lo dichiara la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “La mia più profonda vicinanza e solidarietà va alle persone colpite, al Governo e a tutto il popolo romeno”, conclude la premier.
“A nome del Parlamento europeo, desidero esprimere la nostra completa solidarietà al popolo rumeno e a tutte le persone colpite dal drone russo che questa mattina si è schiantato contro un condominio a Galati. L’Europa è unita di fronte all’escalation russa”. Lo scrive su X la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.
“Condanno con forza la violazione dello spazio aereo della Romania da parte di un drone russo, che ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati. Una volta di più, il governo italiano chiede alla federazione russa, un impegno serio per per una pace giusta e duratura. La mia solidarietà al Governo romeno e alla ministra degli Esteri Oana Toiu”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.
“Siamo al fianco del nostro alleato Nato, la Romania, e condanniamo questa sconsiderata incursione sul suo territorio. Il nostro pensiero va ai feriti di Galati. Difenderemo ogni centimetro del territorio Nato”. Lo scrive su X l’ambasciatore degli Stati Uniti presso la Nato Matthew Whitaker commentando la notizia dell’incursione in Romania di un drone russo che ha colpito un edificio.
Il comandante supremo alleato in Europa della Nato (Saceur) Alexus Grynkewich ha parlato telefonicamente con il capo di Stato Maggiore della Difesa romeno Gheorghita Vlad, dopo che un drone russo ha colpito un edificio al confine con l’Ucraina causando 2 feriti. Secondo quanto riferisce il quartier generale supremo delle potenze alleate in Europa, i due hanno discusso dell’incidente, compreso il decollo dei due caccia F-16 rumeni in risposta, sotto l’autorità Nato nell’ambito dell’operazione Eastern Sentry. Hanno poi esaminato queste e altre misure adottate dalla Nato e dalla Romania per rafforzare la difesa collettiva. Infine, hanno concordato di rimanere in stretto contatto mentre proseguono le indagini sull’incidente e si valutano potenziali ulteriori misure difensive. Il Saceur ha anche espresso la sua preoccupazione per i feriti nell’incidente.
“Ho appena parlato con il presidente della Romania, Nicusor Dan, riguardo al drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Galati. Gli ho assicurato l’assoluta solidarietà della Nato alla Romania e ho espresso le mie condoglianze per i feriti nell’incidente. Ho ribadito che la Nato è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Continueremo a rafforzare la nostra prontezza operativa per scoraggiare e difenderci da qualsiasi minaccia, compresi i droni”. Lo scrive su X il segretario generale della Nato Mark Rutte. “Il comportamento sconsiderato della Russia – aggiunge – rappresenta un pericolo per tutti noi. Continuano a prendere di mira civili e infrastrutture civili in tutta l’Ucraina. E la scorsa notte ha dimostrato ancora una volta che le conseguenze della loro illegale guerra di aggressione non si fermano al confine. La guerra della Russia deve finire, così come il suo disprezzo per la sicurezza dei civili. Da parte nostra, continueremo a rafforzare la nostra capacità di deterrenza e difesa sul territorio nazionale e a sostenere l’Ucraina nella sua lotta contro l’aggressione russa”.
“Ho convocato oggi alle 11 il Consiglio supremo di difesa nazionale per discutere le implicazioni del più grave incidente che abbia colpito il territorio nazionale dall’inizio della guerra di aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina. Adotteremo misure proporzionate nei confronti della Federazione Russa”. Lo annuncia su X il presidente della Romania Nicusor Dan dopo che un drone russo ha colpito un edificio al confine con Ucraina causando 2 feriti. “Il mio pensiero – aggiunge – va innanzitutto ai feriti, alle loro famiglie e ai residenti che hanno vissuto momenti terrificanti nelle proprie case. Li ringrazio per la calma con cui hanno reagito a questa situazione e assicuro loro il pieno sostegno dello Stato rumeno”.
“La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite. Un’incursione di droni russi ha colpito un’area densamente popolata in Romania, ferendo dei civili. Sul territorio dell’Unione europea. Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo”. Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. “Mentre continuiamo a rafforzare la nostra sicurezza e la nostra capacità di deterrenza, soprattutto sul nostro confine orientale, continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia. Stiamo preparando un ventunesimo pacchetto di sanzioni”, aggiunge.
“Esprimo la più ferma condanna per il drone russo che ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati in Romania, provocando due feriti, di cui un minore. Ciò rappresenta una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata. Al Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa rumeno Radu-Dinel Miruta e a tutto il popolo della Romania va la nostra più profonda solidarietà e vicinanza. Di fronte a queste minacce, la coesione della NATO resta incrollabile: la sicurezza di un membro dell’Alleanza e dell’Unione Europea è la sicurezza di tutti noi. Uniti a difesa della pace, della stabilità e del territorio euroatlantico”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto sui social.
“Una grave e irresponsabile escalation da parte della Federazione Russa. La Romania adotterà le necessarie misure diplomatiche di risposta in merito a questa grave violazione del diritto internazionale e del suo spazio aereo”. Così la ministra degli Esteri della Romania, Oana Toiu, ha commentato su X la notizia dell’incursione nel suo Paese di un drone russo che ha colpito un edificio. Due persone sono rimaste ferite. “La Romania ha informato gli Stati membri europei, gli Alleati e il segretario generale della Nato dell’accaduto e ha richiesto misure per accelerare il trasferimento di capacità anti-drone alla Romania”, ha scritto su X. “La Federazione Russa è direttamente responsabile di queste gravi e irresponsabili azioni. La Romania agirà con la massima determinazione per aumentare la pressione internazionale sulla Federazione Russa al fine di raggiungere un cessate il fuoco immediato e globale”, ha aggiunto.