Sciopero a Milano, metro a singhiozzo: disagi su M2, M3 e M4

(LaPresse) A Milano, nel giorno dello sciopero del trasporto pubblico, la circolazione delle linee metropolitane è rimasta parzialmente attiva dopo le ore 8.45. Secondo quanto comunicato da ATM, le linee M1, M4 e M5 restano in servizio regolare, mentre la M2 è attiva nel tratto tra Abbiategrasso e Gobba e la M3 tra Centrale e San Donato. A partire dalle 9.30, una manifestazione potrebbe però causare rallentamenti, deviazioni e possibili variazioni del servizio su alcune linee. Le immagini mostrano la situazione alla fermata della metropolitana di Stazione Centrale. Nel corso della mattinata si segnalano ulteriori disagi con chiusure parziali: la M3 tra Comasina e Centrale e la M2 tra Gobba e Gessate.