Home > Cronaca > Sciopero Atm Milano e Atac Roma oggi: orari, fasce di garanzia e linee attive

A Milano, nel giorno dello sciopero di oggi lunedì 29 maggio 2026, dopo le ore 8.45 le linee della metro “M1, M4 e M5 restano in normale servizio. M2 resta aperta tra Abbiategrasso e Gobba, M3 tra Centrale e San Donato”. Lo fa sapere su X Atm, specificando che “dalle 9.30 una manifestazione potrebbe rallentare alcune linee, con deviazioni e cambiamenti del servizio”

⚠️Sciopero generale nazionale: dopo le 8:45 M1, M4 e M5 restano in normale servizio. M2 resta aperta tra Abbiategrasso e Gobba, M3 tra Centrale e San Donato. Dalle 9:30 una manifestazione potrebbe rallentare alcune linee, con deviazioni e cambiamenti del servizio. Info sulla app. pic.twitter.com/jLviEcXOpz — Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) May 29, 2026

Metropolitane aperte a Roma pochi minuti dopo la fine della fascia di garanzia, terminata alle ore 8.30, nel giorno dello Sciopero generale. Lo comunica sul proprio account X Roma Mobilità, mentre il servizio della metro prosegue su tutte le linee. Per quanto riguarda invece le linee di superficie (bus, filobus e tram), si informa che sono “possibili riduzioni di corse o interruzioni”.