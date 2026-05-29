Romania, drone russo su Galați: le immagini dei soccorsi e i detriti dopo l’attacco

(LaPresse) Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, Paese membro della NATO, provocando un incendio e il ferimento lieve di due persone. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un drone russo, in un episodio avvenuto nella notte nei pressi del confine con l’Ucraina. In risposta all’allarme, la Romania ha fatto decollare due caccia F-16 e un elicottero IAR 330 SOCAT alle 01:19. Il presidente rumeno Nicușor Dan ha annunciato su X la convocazione del Consiglio supremo di difesa nazionale, definendo l’episodio “il più grave incidente sul territorio nazionale dall’inizio della guerra di aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina”. “Adotteremo misure proporzionate nei confronti della Federazione Russa”, ha dichiarato il presidente, esprimendo inoltre vicinanza ai feriti e ai residenti coinvolti, e ringraziando la popolazione per la calma dimostrata durante l’emergenza. L’episodio ha suscitato la condanna di Unione Europea e NATO.