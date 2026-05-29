Romania, drone russo precipita su edificio a Galați: il momento dell’esplosione

(LaPresse) Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, Paese membro della NATO, provocando un incendio e l’evacuazione di numerosi residenti. Due persone sono rimaste lievemente ferite nell’incidente. Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un drone russo, in un contesto in cui, nelle stesse ore, la Federazione Russa stava conducendo un massiccio attacco con droni contro la regione ucraina di Odessa, non lontana dal confine rumeno. La NATO ha condannato la “sconsideratezza” di Mosca, confermando che un edificio in Romania è stato colpito durante le operazioni militari russe contro infrastrutture ucraine vicino al confine. Il Ministero degli Affari Esteri rumeno ha parlato di una “grave e irresponsabile escalation” da parte della Russia.