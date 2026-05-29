Blue Origin, esplode il razzo New Glenn sulla rampa di lancio

(LaPresse) Paura a Cape Canaveral, dove il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante un test di accensione sulla piattaforma di lancio. In un comunicato pubblicato su X, l’azienda ha parlato di «un’anomalia» durante le operazioni, precisando che tutto il personale è stato messo in sicurezza. Le immagini diffuse dai media statunitensi mostrano il fumo uscire dalla base del vettore, alto 98 metri, pochi istanti prima della violenta esplosione che ha generato un’enorme palla di fuoco. Si tratta dell’ennesima battuta d’arresto per la società spaziale fondata da Jeff Bezos. Solo il mese scorso, il razzo New Glenn aveva fallito la missione di posizionare un satellite per le comunicazioni nell’orbita prevista, aprendo un’indagine tecnica. «È troppo presto per conoscere la causa dell’incidente, ma stiamo già lavorando per individuarla. È stata una giornata davvero difficile, ma ricostruiremo tutto ciò che è necessario e torneremo a volare», ha scritto Bezos su X.