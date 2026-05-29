Blue Origin, razzo esplode sulla piattaforma di lancio durante i test

Un razzo della Blue Origin è esploso giovedì sera durante un test sulla piattaforma di lancio, facendo tremare le case vicine. La Blue Origin di Jeff Bezos ha dichiarato che il suo razzo New Glenn è esploso durante un test di accensione dei motori. Tutto il personale è stato rintracciato, ha affermato la società tramite X. I funzionari dei servizi di emergenza hanno dichiarato che non vi è alcun pericolo dovuto a fumi o altri potenziali rischi. L’imponente New Glenn era stato messo a terra ad aprile dopo che un satellite era stato lasciato in un’orbita errata a causa di un guasto al motore. Si trattava solo del terzo volo del razzo che la Blue Origin utilizza per lanciare moduli di atterraggio sulla Luna per la Nasa.

All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it. — Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026

Le case hanno tremato nelle vicine Cape Canaveral e Cocoa Beach intorno alle 21:00. Il Complesso di lancio 36 della Cape Canaveral Space Force Station è visibile dalla spiaggia e internet si è rapidamente riempito di foto di una palla di fuoco arancione. “Abbiamo riscontrato un’anomalia durante il test di accensione dei motori di oggi”, ha dichiarato la Blue Origin in un breve comunicato. “Vi forniremo aggiornamenti non appena avremo maggiori informazioni.” La sonda New Glenn ha debuttato nel 2025 da Cape Canaveral. Prende il nome da John Glenn, il primo americano ad orbitare attorno alla Terra.