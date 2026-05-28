Milano, 4 ventenni arrestati per rapine in metropolitana

Quattro ragazzi di origine egiziana tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati dalla polizia di Milano perché ritenuti responsabili di una serie di rapine aggravate commesse nella metropolitana del capoluogo lombardo tra marzo e settembre 2025. L’attività investigativa ha individuato un gruppo di giovani stabilmente dediti alla commissione di reati predatori ai danni dei passeggeri di mezzi pubblici. Dalle indagini è emersa una sistematicità della condotta e la pericolosità sociale dei 4 arrestati, che sono stati identificati attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana presenti nei mezzi di trasporto.

Tutti gli arrestati risultano hanno alle spalle precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, circostanza che evidenzia la reiterazione dei crimini. Un quinto giovane, destinatario della misura cautelare, risulta irreperibile ed è al momento ricercato.