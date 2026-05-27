Cinema in Piazza a Roma, Carocci: "Paradossale che il MiC non sia partner. Accogliamo Giuli a braccia aperte"

“Dopo l’incontro con il ministro Giuli lo scorso anno non abbiamo visto seguito alle sue intenzioni. Sappiamo che è complesso ma Cinema in Piazza, come scrive anche IndieWire, è una manifestazione che attende persone da tutto il mondo e ci sembra paradossale che il ministero della Cultura non sia partner di questa iniziativa, e lo è stato in passato, e nemmeno abbia dato il patrocinio”. Si toglie un sassolino dalla scarpa Valerio Carocci, presidente della Fondazione Piccolo America, alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2026 del Cinema in Piazza, a Roma. L’iniziativa organizzata dai ragazzi del Piccolo America che porta i film sul grande schermo all’aperto, gratis per tutti, giunge alla 12esima edizione. Tre i luoghi protagonisti: Piazza San Cosimato a Trastevere, Parco della Cervelletta e Tor Sapienza e il Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia.

La rassegna ospiterà nomi del calibro di Isabella Rossellini, Thom Yorke, Oliver Stone, Lea Seydoux e Josh O’Connor. Spazio anche alle retrospettive come la “trilogia del Cornetto” di Edgar Wright o i capolavori di Elio Petri tra cui “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”. E poi la maratona della serie cult “Twin Peaks” di David Lynch e la rassegna “Fr*cinema” dedicata al cinema queer.

Oltre agli sponsor privati quest’anno le principali istituzioni politiche che sostengono l’iniziativa sono sia Roma Capitale che la Regione Lazio. Manca il ministero della Cultura di cui Carocci lamenta il disinteresse, lasciando comunque la porta aperta al ministro Alessandro Giuli per la serata inaugurale di giovedì 28 maggio quando Marco Bellocchio presenterà assieme a Stefano Nazzi in dialogo con Myss Keta la serie: “Portobello” sul caso Enzo Tortora.

“Crediamo che la macchina del ministero sia stata un attimo ingolfata”, prosegue Carocci parlando del MiC, “e che si stiano risolvendo alcune questioni politiche all’interno del ministero e che quindi il ministro Giuli magari adesso ha più possibilità di prima di dar seguito alle sue intenzioni. Lo accogliamo a braccia aperte. Sarebbe bellissimo averlo nella serata inaugurale di giovedì che è dedicata al compianto Enzo Tortora o in qualunque altra serata”.

Appuntamento in Piazza San Cosimato, a Trastevere, per la serata di apertura che al momento vedrà la partecipazione sicura del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il presidente della Regione Francesco Rocca si è sfilato dichiarando in conferenza stampa che ha già visto la serie “Portobello” in streaming.