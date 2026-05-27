Abiti dismessi tornano in negozio, da Napoli il progetto pilota Raccogli-AMO

In occasione del Green Med Symposium, Erion Textiles, il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei rifiuti tessili, ha presentato “Raccogli-AMO”, il progetto pilota per la raccolta nei negozi, che nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i consumatori sul corretto conferimento dei rifiuti tessili, sperimentando gli obblighi normativi legati all’avvio operativo del sistema di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per il settore moda-abbigliamento in Italia, previsto entro l’estate 2026. La prima fase prende avvio da Napoli, con l’attivazione progressiva della raccolta in un primo nucleo di punti vendita, secondo tempistiche differenziate.
I consumatori potranno quindi conferire gratuitamente, nei punti vendita aderenti all’iniziativa, i capi di abbigliamento che non utilizzano più o giunti a fine vita. I rifiuti tessili saranno ritirati e avviati presso filiere autorizzate gestite dall’operatore incaricato per la raccolta differenziata sul territorio.
In base allo stato dei materiali, alla loro composizione e alle condizioni di mercato, i tessili potranno essere destinati a riuso, riciclo, valorizzazione energetica o, se non esistono alternative tecnicamente praticabili, a smaltimento.
“Oggi circa 17,7 kg per abitante di rifiuti tessili finiscono ancora nell’indifferenziata, a fronte dei soli 3 kg intercettati dai canali ufficiali. Per questo è fondamentale iniziare a sperimentare sul campo nuove modalità di conferimento in alcuni dei punti vendita più conosciuti dei nostri soci”, dichiara Luca Campadello, Direttore Generale di Erion Textiles.
In occasione del Green Med Symposium, Erion Textiles, il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei rifiuti tessili, ha presentato “Raccogli-AMO”, il progetto pilota per la raccolta nei negozi, che nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i consumatori sul corretto conferimento dei rifiuti tessili, sperimentando gli obblighi normativi legati all’avvio operativo del sistema di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per il settore moda-abbigliamento in Italia, previsto entro l’estate 2026. La prima fase prende avvio da Napoli, con l’attivazione progressiva della raccolta in un primo nucleo di punti vendita, secondo tempistiche differenziate.