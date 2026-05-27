Abiti dismessi tornano in negozio, da Napoli il progetto pilota Raccogli-AMO

In occasione del Green Med Symposium, Erion Textiles, il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei rifiuti tessili, ha presentato “Raccogli-AMO”, il progetto pilota per la raccolta nei negozi, che nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i consumatori sul corretto conferimento dei rifiuti tessili, sperimentando gli obblighi normativi legati all’avvio operativo del sistema di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per il settore moda-abbigliamento in Italia, previsto entro l’estate 2026. La prima fase prende avvio da Napoli, con l’attivazione progressiva della raccolta in un primo nucleo di punti vendita, secondo tempistiche differenziate.

I consumatori potranno quindi conferire gratuitamente, nei punti vendita aderenti all’iniziativa, i capi di abbigliamento che non utilizzano più o giunti a fine vita. I rifiuti tessili saranno ritirati e avviati presso filiere autorizzate gestite dall’operatore incaricato per la raccolta differenziata sul territorio.

In base allo stato dei materiali, alla loro composizione e alle condizioni di mercato, i tessili potranno essere destinati a riuso, riciclo, valorizzazione energetica o, se non esistono alternative tecnicamente praticabili, a smaltimento.

“Oggi circa 17,7 kg per abitante di rifiuti tessili finiscono ancora nell’indifferenziata, a fronte dei soli 3 kg intercettati dai canali ufficiali. Per questo è fondamentale iniziare a sperimentare sul campo nuove modalità di conferimento in alcuni dei punti vendita più conosciuti dei nostri soci”, dichiara Luca Campadello, Direttore Generale di Erion Textiles.