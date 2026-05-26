Roma, al Cinema Andromeda il progetto “Scritti Corsari. Comizi Corsari”

Il Cinema Andromeda ha ospitato la proiezione di “Scritti Corsari. Comizi Corsari”, progetto nato dal laboratorio multimediale dedicato all’educazione all’audiovisivo e alla partecipazione civica. L’iniziativa ha coinvolto le studentesse e gli studenti del Liceo Statale “Vittorio Gassman” di Primavalle, impegnati in un percorso di reinterpretazione contemporanea dell’eredità dei “Comizi d’amore” di Pier Paolo Pasolini, una delle opere più significative del poeta e intellettuale italiano. L’evento si è svolto come una vera e propria lezione aperta, con la partecipazione di istituzioni, formatori e momenti di lettura e testimonianza dedicati a Pasolini, culminati nella proiezione del video realizzato dagli studenti. Sul palco si sono alternati, tra gli altri, l’attore e regista Marcello Fonte, che ha letto alcuni brani tratti dall’opera pasoliniana, e la formatrice Veronica Di Marcantonio, protagonista di un incontro con gli studenti. Presenti anche rappresentanti istituzionali che hanno sostenuto il progetto, tra cui il Presidente del Municipio XIV di Roma, Marco Della Porta. Promosso dall’Associazione Cultural Inventory con il patrocinio del Municipio XIV di Roma, il sostegno della Fondazione Charlemagne nell’ambito del programma Periferiacapitale e il supporto tecnico di Studio Rumore, il progetto si inserisce in un più ampio percorso didattico e creativo che ha coinvolto attivamente la comunità scolastica del quartiere.