Centrodestra, Vannacci: "Fa sinistra non alla moda e perde credibilità"

“Ho sempre sognato una villa in Crimea, ma non ce l’ho, quindi queste influenze russe sollecito ed esorto chiunque le metta in discussione di provarle, perché l’aria fritta non costa nulla, ma quando tocca dimostrare quello che uno proferisce di fronte alla stampa, forse le cose si fanno più difficili. Il problema non è di Futuro Nazionale, il problema è di questa alleanza di centrodestra, sta facendo e sta giocando spesso un ruolo di una sinistra non alla moda, forse per questo che sta perdendo condivisione, sta perdendo qualche affezionato, sta perdendo anche credibilità”. Così il fondatore di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Pirelli a Milano, rispondendo alle parole di commentando le parole del responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, che aveva definito ‘ininfluente’ il movimento dell’ex generale. “Futuro Nazionale ha stabilito ben chiara qual è la rotta sulla quale procedere -prosegue Vannacci- quindi sono loro che stanno mettendo le mani avanti. Peraltro, senza che io abbia sollecitato alcuna cosa, sarà forse un po’ di paura? Sarà forse un po’ di timore? Noi andiamo avanti per la nostra strada, noi andiamo avanti per quelli che sono i principi e i valori ideali ai quali crediamo. Le alleanze le vedremo fra un po’, ma in genere chi mette avanti le mani è perché non è molto comodo sulla sedia sulla quale si è seduto. Generalmente gli accordi e le relazioni interpersonali si fanno di persona, senza bisogno di alcuno che scriva qualche trafiletto in prima pagina, magari basandosi sulle illazioni invece che sulla realtà”.