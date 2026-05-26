Amministrative, Sala: "Aspettative più alte su Venezia, chi lo nega è falso"

“C’erano forse aspettative più alte su Venezia, e chi lo nega, a mio parere, dice il falso”. A dirlo è Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine dell’inaugurazione dei cortili riqualificati del Palazzo del Senato in via Senato 10. Riflettendo sulle parole di Simone Venturini, neosindaco di Venezia, Sala ha ricavato una lezione per il centrosinistra. “Il neosindaco dice che alla fine la gente ascolta le questioni relative alla Biennale, ma è più interessata alle questioni proprie – ha proseguito Sala – In parte è vero. La sinistra non deve abbandonare i suoi istinti ideali e la voglia di occuparsi delle problematiche mondiali, ma deve anche guardare alla concretezza”. Da qui la valutazione sul voto lagunare. “Il voto di Venezia sarà un voto infelice – ha aggiunto Sala – Ma può insegnare qualcosa”. Sul fronte delle prossime sfide elettorali, il sindaco ha indicato un criterio di fondo: “Alla fine i cittadini scelgono anche molto chi sta sul territorio. Bisogna puntare su candidati forti”, ha concluso Sala.