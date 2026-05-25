Giro d'Italia, Ferrarini (Conad): "Fare impresa vuol dire anche legame con il territorio"

Nel salutare il passaggio del Giro d’Italia a Milano, di cui sponsorizza la maglia bianca della classifica dei giovani, Conad ho celebrato presso il Teatro San Babila il suo quinto appuntamento de “Il Grande Giro Conad”. Una serata che si è aperta con il ricordo di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, appena scomparso, e che ha visto in apertura l’intervento di Ivano Ferrarini, Amministratore Delegato di Conad Centro Nord.

“Crediamo che la nostra azienda e il nostro mondo nel suo complesso abbia la necessità di impegnarsi all’interno delle comunità e dei territori, in cui i nostri soci lavorano e vivono. Questo è uno degli aspetti più importanti, che denota il fatto che Conad voglia fare impresa ma voglia fare soprattutto legame con il proprio territorio“, ha esordito a proposito del legame tra Conad e un evento come il Giro. Tema della serata “il benessere”, di cui ha discusso Paolo Crepet, con l’ironia affidata questa volta al comico Raul Cremona. “Noi vogliamo che il tema del benessere sia un elemento fondamentale sia dal punto di vista della qualità che della alimentazione e dei prodotti che Conad nel suo complesso vuole veicolare nei confronti dei propri consumatori, ma vuole anche raccontare la storia della tracciabilità e della salubrità. Nello stesso tempo anche della inclusione sociale e della voglia di far parte di una comunità con un pizzico di ironia”, ha concluso Ferrarini ricordando le varie iniziative di Conad nel sociale e nello sport.