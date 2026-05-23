Papa Leone XIV nella Terra dei fuochi, nel Duomo di Acerra il saluto a don Patriciello

Un lungo momento della visita di Papa Leone XIV al Duomo di Acerra è stato dedicato all’incontro dei familiari delle vittime di inquinamento ambientale nella Terra dei fuochi. Disposti in una lunga fila nella chiesa cattedrale, al termine del discorso del Papa, i familiari di vittime e malati di tumore hanno avuto l’occasione di presentarsi e scambiare qualche parola con Prevost, affiancato dal vescovo di Acerra monsignor Antonio Di Donna. Qualcuno ha mostrato delle foto che aveva portato con sé, altri hanno raccontato la propria storia. Papa Leone XIV ha anche salutato don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo nel Parco Verde di Caivano (Napoli), da sempre in prima linea nella lotta agli sversamenti e ai roghi tossici di rifiuti nella Terra dei fuochi.