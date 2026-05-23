Papa Leone XIV nella Terra dei Fuochi, don Patriciello: "Giornata storica, il Pontefice è venuto a darci ragione"

“Questa è una giornata che passerà alla storia. Il Papa è venuto qui per dire che tutto ciò che abbiamo fatto era giusto e che chi ha inquinato la nostra terra e ha ammazzato la nostra gente ha fatto qualcosa di orribile. Ora lasciamo alle spalle le denunce e lavoriamo sulle bonifiche e sulla questione sanitaria”. Così don Maurizio Patriciello, giunto al duomo di Acerra per salutare Papa Leone XIV in visita pastorale alla Terra dei fuochi. Il parroco della chiesa di San Paolo Apostolo nel Parco Verde di Caivano (Napoli), è da sempre in prima linea nella lotta agli sversamenti e ai roghi tossici di rifiuti nella Terra dei fuochi.