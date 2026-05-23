Papa Leone nella Terra dei Fuochi, i fedeli: "Nostra sofferenza riconosciuta dalla Chiesa"

Le famiglie che vivono nell’area della Terra dei Fuochi intorno a Napoli attendono Papa Leone XIV. Le famiglie portano con sé anni di dolore, rabbia e speranza di giustizia dopo aver perso bambini a causa del cancro legato al racket mafioso multimiliardario dello smaltimento di rifiuti tossici. La visita del Pontefice avviene alla vigilia dell’undicesimo anniversario della grande enciclica ecologica di Papa Francesco Laudato Si (Sii lodato), e indica l’interesse di Leo nel portare avanti l’agenda ambientale del suo predecessore. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo lo scorso anno ha convalidato una generazione di denunce di residenti secondo cui lo scarico, il seppellimento e l’incendio di rifiuti tossici da parte della mafia hanno portato ad un aumento del tasso di cancro e altre malattie nell’area di 90 comuni intorno a Caserta e Napoli, comprendendo una popolazione di 2,9 milioni di persone.