Maldive, il momento dell’atterraggio a Malpensa delle quattro salme dei sub italiani

L’aereo della Turkish Airways, volo TK1895, con le salme di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri è atterrato a Milano Malpensa poco dopo le 13 di oggi. I feretri dei quattro sub italiani morti alle Maldive sono stati poi trasportati all’obitorio dell’ospedale di Gallarate, nel varesotto. Il quinto sub, Gianluca Benedetti, capobarca del gruppo, era già rientrato in Italia nei giorni scorsi. Le autopsie su tutti i corpi, Benedetti incluso, inizieranno nel pomeriggio di lunedì 25. La procura di Busto Arsizio, che opera per delega della procura di Roma titolare di un fascicolo per omicidio colposo, ha fissato per lunedì alle 12,30 un’udienza per la nomina dei periti: Luca Tajana, dell’istituto di medicina legale dell’Università di Pavia, la tossicologa forense Cristiana Stramesi, sempre di Pavia, e l’anestesista e specialista in medicina iperbarica Luciano Ditri. All’udienza i legali delle famiglie potranno indicare i propri consulenti di parte.