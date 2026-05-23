Acerra, Papa Leone XIV davanti a 15mila fedeli: "Il bene comune viene prima degli interessi di pochi"

Papa Leone XIV ha salutato una ad una le famiglie che hanno perso i propri cari a causa dello scarico illegale di sostanze tossiche in una zona nei pressi di Napoli; molti si sono fermati per mostrare fotografie e altri ricordi dei bambini e dei giovani che sono morti o stanno combattendo contro il cancro — malattie legate a un racket criminale multimiliardario gestito dalla mafia. La visita di Leone alla cosiddetta Terra dei Fuochi è avvenuta alla vigilia dell’undicesimo anniversario dell’enciclica ecologica di Papa Francesco “Laudato Si e ha dimostrato l’interesse di Leone nel portare avanti l’agenda ambientale del suo predecessore. Il Papa ha poi lasciato la cattedrale e si è recato in papamobile in Piazza Calipari, dove ha incontrato le autorità locali e circa 15.000 persone prima di tornare in Vaticano in elicottero. «Assumiamoci tutti le nostre responsabilità, scegliamo la giustizia, serviamo la vita! Il bene comune viene prima degli interessi commerciali di pochi, prima degli interessi di parte, piccoli o grandi che siano», ha detto Leone.