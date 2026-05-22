Caserta, 25mila tonnellate rifiuti smaltiti illecitamente: 2 arresti e 9 indagati

Traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere, riciclaggio e gestione illecita di rifiuti: sono queste le accuse per le quali due persone sono state arrestate e altre nove risultano indagate nell’ambito di una operazione condotta tra Napoli e Caserta dai Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, unitamente ai Carabinieri dei Comandi Provinciali di Napoli e Caserta, sotto il coordinamento della Dda partenopea. Teatro degli sversamenti illeciti alcuni terreni agricoli di Capua, Mondragone e Castel Volturno, nel Casertano, e due laghetti naturali, in prossimità dell’azienda oggetto d’indagine, dove sono stati occultati fanghi derivanti da lavorazione di prodotti delle industrie conserviere dell’agronocerino-sarnese. Sono circa 25mila le tonnellate di rifiuti smaltite in maniera illecita.