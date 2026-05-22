Formula 1, Hamilton rassicura Ferrari: "Resto ancora cinque anni"

La Formula 1 torna in pista in Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve, e alla vigilia del weekend a prendersi la scena è Lewis Hamilton. Il pilota britannico della Ferrari ha smentito con decisione le voci su un possibile ritiro, confermando di sentirsi ancora motivato e concentrato. Hamilton ha ribadito di avere un contratto con la Ferrari e di voler restare a lungo in Formula 1. “Sto già programmando i prossimi cinque anni”, ha dichiarato, aggiungendo di sperare di continuare a lungo anche con la scuderia di Maranello. Il sette volte campione del mondo ha parlato anche della possibilità, in futuro, di correre al Nürburgring, definendo l’idea “affascinante”.