Olbia, donna in bilico sul tetto minaccia di buttarsi: il salvataggio dei carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del locale Reparto Territoriale sono intervenuti presso un palazzo di Olbia nella serata di giovedì 21 maggio riuscendo a scongiurare il tentativo di suicidio di una donna. Nella circostanza i militari dell’Arma avevano risposto a una richiesta di soccorso pervenuta tramite il Numero Unico di Emergenza 112.

La donna era seduta sul ciglio del tetto al sesto piano dello stabile in stato di forte alterazione psico-fisico. I militari hanno quindi avviato un paziente colloquio con la donna e dopo circa quindici minuti di costante dialogo, sono riusciti a conquistare la sua fiducia e a ridurre la tensione, guadagnando lentamente la distanza necessaria per intervenire e trarla in salvo.

La donna è stata successivamente affidata alle cure del personale sanitario del 118.